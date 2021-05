Jorge Jesus admite que vai gerir a equipa para o jogo desta quarta-feira, em Guimarães, a pensar na final da Taça de domingo com o Sp. Braga. O treinador anunciou que vai aplicar a mesma rotatividade que apresentou durante a fase de grupos da Liga Europa, mas com uma exceção para Haris Seferovic que está na luta pelo título de melhor marcador da Liga.

«As minhas decisões e opções são em função da responsabilidade que caracteriza as vitórias e os jogos que o Benfica disputa, independentemente de ser um jogo em que o Benfica já não tem um grande objetivo para conquistar. Mas tem responsabilidade, vestes uma camisola e tens sempre de jogar para ganhar, jogar bem e fazer espetáculo quando podes. Portanto, na abordagem ao jogo vem essencialmente com esse fator, agora se me perguntarem se tenho alguma dúvida relacionada com o jogo de domingo, também direi que sim, mas não foi esse o foco. O foco foi arranjar a melhor equipa para o jogo com o Guimarães dentro daquilo que temos vindo a fazer nos últimos meses», começou por destacar na antevisão do jogo da 34.ª jornada da Liga.

Logo a seguir, o treinador abriu uma exceção especial para Seferovic que, como se sabe, está a disputar o título de melhor marcador com Pedro Gonçalves do Sporting. «Esse não vou abdicar certamente dele, esse vai jogar, se até lá tudo correr normalmente. Como vocês sabem, o mais importante são os objetivos coletivos, não são os individuais, mas o facto é que neste jogo o único objetivo coletivo é a vitória, podemos incluir o objetivo individual que é poder ajudar o Sefe a ser o melhor goleador deste campeonato», explicou.

Uma luta a dois, mas o treinador do Benfica considera que o jogador do Sporting parte em vantagem. «Como sabemos ele está em disputa com outro grande jogador do Sporting, o Pedro Gonçalves, que já começa com uma vantagem. Quando começar o jogo dele ele já sabe se o Sefe fez muitos golos, se fez um ou se fez zero. Tem essa vantagem porque o jogo do Sporting é depois. Mas, de qualquer maneira, esse é um dos princípios que nos norteia para este jogo, que é a vitória e ajudar o Sefe», acrescentou.

Quanto ao resto da equipa, Jorge Jesus acabou por confirmar mais um titular no jogo desta quarta-feira. «O Vlachodimos tem contrato, o Jardel acaba, mas não vai ser o jogo de despedida, está lesionado há várias semanas e nem vai estar na convocatória. O Odi até posso acrescentar que até vai jogar», referiu.

Quanto à rotatividade no plantel, o treinador não abriu muito o jogo, mas diz que será com a mesma filosofia que já aplicou quando a equipa estava na Europa. «Ao longo deste campeonato e no penúltimo jogo, que jogámos na Madeira, já tivemos várias alterações. Fizemos muitos jogos quando estávamos na Liga Europa, jogávamos de três em três dias e fazíamos sempre uma rotatividade no plantel. Este jogo assemelha-se à mesma ideia, jogas na quarta-feira e tens domingo uma decisão. A ideia é a mesma. O objetivo e a minha metodologia em função de dois jogos seguidos é igual», destacou ainda.