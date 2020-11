Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 3-0 ante o Boavista, em jogo da sexta jornada da I Liga:

«Claro que os erros táticos apareceram no jogo, pelo facto de a equipa não ter velocidade de organização defensiva como normalmente tem. Notou-se isso na equipa e nos dois centrais. Falharmos mais passes do que o normal tem a ver com isso. O jogador, quando não pensa rápido, quando não está lúcido, quando a fadiga emocional, mais psicológica, está no jogador, o primeiro sinal é falhar muitos passes. Normalmente mexo três, quatro ou cinco jogadores e não mexi hoje. Só mexi dois e acho que errei, metade da equipa tinha de mudar. Pela minha experiencia devia e não o fiz.»

[Peso para jogos ante Rangers e Sp. Braga:] «Ninguém gosta de perder e as derrotas não moralizam. As consequências, quando estás numa equipa grande e tens jogadores de nível, claro que as derrotas têm algum significado, mas tens de acreditar na tua qualidade individual e coletiva para abraçar um novo jogo, que vai ser com o Rangers, sendo que o objetivo do jogo da Liga Europa será o apuramento. Quando tens duas vitórias e eles a mesma coisa, seis pontos, praticamente há 90 por cento de [hipóteses] de serem apuradas. O jogo de hoje era três pontos, já não tens hipótese de recuperar. Tudo são fatores importantes, a experiência já me diz. Deu-me razão que é difícil recuperar de dois em dois ou três em três dias.»

«Ofensivamente, não fomos uma equipa tão criativa como temos sido nos últimos jogos. Em relação aos que entraram, hoje podem fazer-se cinco substituições. Joguei com essa ideia de poder mudar com os que entraram. Também é verdade que não conseguimos mudar muito com a entrada dos cinco jogadores. Perdemos por estes pormenores todos.»

[Disposição do Boavista em campo:] «Nos [nossos] últimos dois jogos, o Belenenses jogou assim, num 5x4x1. O Standard jogou assim a defender, portanto foi igual. Estávamos adaptados a esta forma de as equipas defenderem. Não tivemos foi velocidade e capacidade para ganhar espaço, ou pela movimentação ou por jogadas individuais.»