Jorge Jesus foi convidado do programa «Dia de Cristina», na TVI, que assinalou o regresso da apresentadora à estação de Queluz. O técnico do Benfica esclareceu que tipo de relações têm com os jogadores, frisando que não é «muito paizão».



«Não sou treinador muito 'paizão'. Sou treinador. Nem gosto que os jogadores me tratem assim. Tenho uma forma de trabalhar e exigência que muitas vezes... Eles percebem a minha forma de comunicar. Quando exijo, é porque quero o bem e o melhor deles. O meu maior orgulho é quando vejo jogadores que passaram por mim dizerem 'este é diferente, não tem nada a ver com os outros'. Sou diferente porque a minha forma de trabalhar é diferente», disse.



O treinador aproveitou para revelar o que faz para soltar a adrenalina antes dos jogos. «Tenho tanta vontade de vencer hoje como quando comecei. Adoro o que faço e quando o fazes, o teu prazer é sempre maior do que qualquer problema que possas ter. Gosto de treinar todos os dias. Depois de os jogadores acabarem o treino, eu faço o meu treino. Com a minha equipa técnica, tenho alguns que gostam de correr como o Tiago [Oliveira] e o João de Deus. Na véspera dos jogos tenho de correr para no jogo a adrenalina estar mais baixa», confessou.



No início da conversa com Cristina Ferreira, Jesus emocionou-se ao recordar a infância e disse que os pais «lhe deram uma lição de amor e de vida, embora não lhe tenham dado uma licenciatura».