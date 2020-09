O primeiro jogo oficial de Jorge Jesus no regresso ao Benfica ficou marcado pela derrota frente ao PAOK e consequente afastamento da Liga dos Campeões. Questionado acerca de ter algum arrependimento por ter deixado o Flamengo e voltado a Portugal, o técnico das águias negou.



«Não. O futebol são decisões de risco. Quando tomas a decisão de vir para o Benfica que quer ganhar todos os objetivos, estás a colocar a fasquia alta. Isso tem feito parte da minha carreira como treinador desde que deixei o Benfica até chegar ao Flamengo. Quando sai do Brasil, sabia que iríamos ter uma tarefa difícil, mas que iríamos fazer uma boa equipa. O Benfica vai fazer uma equipa forte e com muita qualidade. Arrependimento não tenho e isso não me passou pela cabeça. Cada vez mais me motiva o facto de não termos passado nesta primeira eliminatória. O Darwin chegou há uma semana e o processo de evolução individual e coletivo demora tempo», referiu, em conferência de imprensa.



Após a derrota em Salónica, os adeptos do Flamengo invadiram as redes sociais dos encarnados e troçaram do treinador português. Jesus sublinhou que não há ódio por parte dos adeptos do clube brasileiro, bem pelo contrário.



«Está enganado, é amor. Eram 50 milhões que amavam. Tinha 70 mil pessoas a gritar o meu nome todos os jogos. Sai para outro projeto e para um grande clube também e é natural que.... É por isso que eu acredito que os adeptos do Flamengo não querem que o Benfica perca por um motivo e sei qual é (risos). Não queria falar muito nisso, porque é um clube que me marcou muito. Foi onde conquistei os títulos mais importantes do mundo e ia ser campeão mundial. Nunca me vou esquecer. E nunca serei ingrato. Não é por estar no Benfica que vou dizer que os adeptos do Flamengo me odeiam. É o contrário. Quando amamos muito e disparamos, podemos pensar em ódio. Não é. Quando perdes o que mais gostas... Percebo isso perfeitamente», frisou.