Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Nacional por 3-1:

«Na primeira parte sofremos um golo de canto. Entrámos completamente desfocados do jogo. Não estou a falar tecnicamente. Taticamente, os jogadores que lancei não perceberam o que estavam a fazer lá dentro. Ao intervalo falámos e ajustámos as ideias. Os jogadores que entraram mudaram o jogo, principalmente o Everton e o Darwin.

E, depois, o menino [Gonçalo] Ramos... precisávamos de um jogador com características diferentes, como ele tem. A equipa estava a chegar com facilidade à área, mas só tinhamos o Seferovic. Disse como é que ele tinha de se posicionar. Fez dois golos e a equipa teve coragem, alma e crença. É isso que também tem caracterizado esta equipa.

Se ganharmos dos últimos jogos, o Benfica é a equipa que fez mais pontos na segunda volta. Isso prova o que foi a nossa primeira volta e o que tem sido a segunda.»

[O sistema de jogo]

«Entrámos num 4x4x2. Tivemos dificuldades na largura no nosso lado esquerdo. O Cervi não deu largura ao jogo e o Luca [Waldschmidt] também não.

Na segunda parte falámos e dissemos o que tínhamos de fazer para mudar.»

[Vitória sobre o Sporting é importante? E a luta pelo segundo lugar?]

«É importante ganhar ao Sporting como era ganhar hoje ao Nacional. Independentemente de ter perdido o seu primeiro objetivo, de ser campeão. Esta segunda volta é completamente diferente, mas por muito que queiramos não podemos alterar as coisas nestes dois jogos. Eu vou atrás do sonho quando vejo que o meu sonho depende de mim. Mas quando o meu sonho depende dos outros, eu não sonho. E, neste momento, eu não sonho com essa possibilidade.»