Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Boavista (2-0), no Estádio da Luz, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

[Quarta vitória consecutiva, Benfica está mais forte?]

- É um Benfica mais forte do que há umas semanas atrás. É um Benfica com jogadores que individualmente têm recuperado e estão cada mais perto da sua forma individual. Isso melhora a equipa coletivamente, a equipa corre mais, tem mais intensidade no jogo. O jogo ficou, entre aspas, mais fácil depois da expulsão, mas ganhámos por 2-0 e podíamos ter marcado mais. Apesar do Boavista ter ficado reduzido a dez, mas na tarefa defensivamente é a mesma coisa. É verdade que o Boavista foi obrigado a mudar de sistema no corredor central, mas já estamos habituados a jogar com equipas em 5x4x1. Temos jogadores que têm vindo a melhorar como o Diogo [Gonçalves] que hoje fez novamente duas assistências. Mas acho que ele tem qualidade para fazer melhor. O Benfica voltou a não sofrer golos, já há algumas semanas que somos a equipa menos batida. O caminho é jogo a jogo.

- O Seferovic também está num bom momento. Os meus avançados fazem, no mínimo, 20 golos por época e ele está lá a chegar. O Darwin ainda anão está bem, mas é este o caminho, da recuperação, agora até onde… vamos ver. Estamos dependentes dos nossos rivais que estão na frente. Estamos dependentes dos outros, das «ajudas» dos nossos adversários.

- Fizemos um jogo dentro do limite do que era a capacidade individual e coletiva da equipa. Voltamos a ter condições para fazer mais de dois golos, mas o Boavista também justifica, pela sua organização defensiva, não ter sofrido muitos golos. É verdade que ofensivamente também não fez um remate à baliza. Parabéns aos jogadores do Benfica.

[Acha que a equipa está pronta para defrontar o Sp. Braga na próxima semana?]

- Sim, a equipa tem vindo e a evoluir, de semana para semana. A partir do Boavista vamos jogar semana a semana e isso tem importância para melhorar a intensidade e as ideias da equipa. Uma coisa é jogar de três em três dias, outra é jogar uma vez por semana. O comportamento da equipa tem de se valorizar. A equipa tem vindo a recuperar. A única coisa que conta para a história foi os pontos que já perdemos. No domingo temos um jogo com o nosso rival e temos de disputar os pontos. Dependemos da nossa capacidade para reduzir a pontuação para os rivais que temos à nossa frente. Estamos em quarto, queremos tentar chegar ao segundo. Quanto ao primeiro, quantos mais jogos passarem, mais o Benfica vai ter dificuldade em recuperar.