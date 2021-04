Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Santa Clara no Estádio da Luz para a Liga:

[Sobre a ausência de público nos estádios e a diferença de critérios seguidos entre o futebol e outras atividades]

«Não sou especialista na área, mas acredito que se é para uma atividade tem de ser para outra. Acredito que os jogos deveriam ter público em Portugal a partir deste momento, porque há condições para isso. Se não há para uns não há para outros.

O futebol é problemático para os políticos. Gostam de ser mostrar, mas em defesa do futebol é zero. E o presidente do FC Porto já teve oportunidade de dizer isso.

Ainda bem que permitiram a manifestação do 25 de abril. Se eu pudesse também lá estava com um cravo na mão. Mas o futebol tem condições melhores do que ninguém para controlar os espetadores. Não digo que o Estádio da Luz tenha de ter 65 mil pessoas. Mas há condições do ponto de vista logístico. O futebol foi uma das atividades que melhor soube adaptar-se a este vírus e muitos foram atrás do que as equipas de futebol fizeram. Testar constantemente e isolar quando não era caso para isso. E mesmo assim não era fácil testar e eu fui um deles: nem sem de onde o vírus veio. Se houver vontade política…

Por exemplo: um jogo do Tondela com o Famalicão, sem pandemia, tem mil ou duas mil pessoas. Qual é o problema? Num Benfica, num FC Porto ou num Sporting, onde podem estar 50 mil, aí temos de olhar de outra maneira. Mas se as coisas forem bem organizadas, há todas as condições para assistir a jogos com o mínimo de público, que não sei se são 5 ou 10 mil. Mas fico todo satisfeito: vejo na Holanda, na Inglaterra, na Austrália e na Hungria jogos com adeptos. Cada país tem os seus problemas e isso não quer dizer nada, mas hoje tivemos zero mortes.

Nós, portugueses, somos um povo que ensina aos outros o que é partilhar e saber ter regras coletivas: e o povo português sabe o que é ter regras coletivas. E os políticos portugueses devem estar orgulhosos do povo que têm.