Jorge Jesus não quis comentar a entrevista de Luís Filipe Vieira ao canal do Benfica no final do jogo com o Rio Ave, mas, ainda assim, manifestou-se satisfeito com as palavras do presidente do clube.

[Era esta a resposta que queria dar a Luís Filipe Vieira?]

- Não vou comentar a figura máxima do clube que é o presidente. Mas, como é óbvio, queríamos ganhar hoje por tudo. Esta satisfação relaciona-se com tudo, com os adversários do Benfica, com a entrevista do presidente e porque precisávamos de ganhar face aos últimos jogos que não ganhámos fora de casa. Vínhamos de uma sequência em que a equipa não ganhava jogos. Também não perdia, empatava, não é a mesma coisa do que uma derrota, mas para o Benfica é como se fosse. Se tivéssemos empatado com o Arsenal era uma vitória porque seguíamos em frente. Há empates que são derrotas e há empates que são vitórias. Estamos satisfeitos com a vitória.

[O presidente, na entrevista, disse que se a época começasse agora, repetia tudo. Concorda?]

- Já disse, não vou comentar o que o presidente disse. O treinador não comenta o presidente, nem aqui, nem noutro lado qualquer. Temos de respeitar a hierarquia. Se gostei das palavras do presidente? Gostei, mas não vou comentar. Não me compete comentar a figura máxima do clube. Se um treinador tem o desplante de comentar o presidente, é porque isto anda tudo ao contrário.