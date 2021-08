Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Tondela:

[Análises a três jogadores]

«O Gonçalo Ramos está muito mais jogador do que no ano passado. É normal: é um jovem e todos nós, jogadores e treinadores, crescemos com os anos que temos de futebol Tem-lhe faltado fazer um golo, que é também importante para o ponta de lança. Ele trabalha muito para a equipa e é um jovem com grande capacidade. É o jogador que mais corre. Correr 13 quilómetros, como fez no jogo de Moreira de Cónegos, não é normal num ponta de lança. Ele trabalha para a equipa, falta-lhe o golo, mas está melhor tecnicamente.»

[Weigl]

«O Julian já melhorou muito no ano passado e neste ano está mais confiante. É normal, porque também já conhece melhor as ideias da equipa com bola. Como é um jogador de um primeiro passe com muita qualidade, põe a equipa a jogar fácil. Foi o que aconteceu na segunda parte: precisávamos de um jogador que jogasse para a frente e metesse a equipa a jogar fácil. Falei com ele ao intervalo e disse-lhe para jogar para a frente e aproveitar a largura. Foi o que ele fez e a equipa começou logo a ter outra dinâmica. São jogadores que estão a crescer e quando o jogador cresce individualmente, a equipa também cresce.»

[Everton]

«Acredito que ele vai melhorar. Como o Gilberto é hoje um jogador mais parecido com o que eu conheci no Brasil, o Everton é um jogador que conheço do Brasil e ele tem todas as qualidades para ser um jogador determinante no jogo individual dele, que é onde ele é forte. Hoje está mais coletivo, não tão forte individualmente como era, mas quando tiver mais confiança, isso vai acontecer.»