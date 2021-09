Jorge Jesus revelou que há cinco indisponíveis na equipa do Benfica para a visita a Guimarães e confirmou o regresso de André Almeida, recuperado após problemas físicos.



«Em relação à última jornada, praticamente nenhum jogador recuperou. Estão todos de fora, excepto o André Almeida. Vão continuar a recuperar, pois ainda não estão em condições de serem chamados à convocatória», começou por dizer, em conferência de imprensa.



De seguida, o técnico dos encarnados elogiou o Vitória e a sua massa associativa que coloca o clube como um dos maiores de Portugal.



«Se é o melhor Benfica? Como todas as equipas o Benfica tem de estar melhor de semana a semana. É com essa ideia que trabalhamos. Queremos ser mais fortes individual e coletivamente. Trabalhamos com essa ideia, mas às vezes não acontece tanto como queremos. Queremos continuar 100 por cento vitoriosos e somar a sétima vitória contra o Vitória de Guimarães que é um adversário forte e com história no campeonato português. Além dos títulos, as equipas medem-se pela masa associativa. A par dos três grandes e do Sp. Braga, o Vitória tem uma massa associativa muito fervorosa e com uma paixão muito grande pelo clube e pela cidade. É mais um obstáculo à qualidade que a equipa tem tanto a nível individual como coletiva. É sempre difícil jogar em Guimarães», referiu.



Diogo Gonçalves, Seferovic, Svilar, Radonjic e Paulo Bernardo são os jogadores que não estão aptos para o jogo da sétima jornada da Liga.



O duelo frente ao Vitória de Guimarães está agendado para sábado, a partir das 18h00.