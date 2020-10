O Rio Ave é o adversário do Benfica na quarta jornada da I Liga e, para o técnico dos encarnados, Jorge Jesus, a equipa orientada por Mário Silva vai obrigar um trabalho sério no relvado dos Arcos, na tentativa de somar os três pontos.

No lançamento de uma deslocação tradicionalmente complicada para o Benfica, onde nas últimas seis visitas para a Liga venceu quatro vezes – mas sempre pela margem mínima – empatou uma e perdeu outra, Jesus antecipa um oponente «com muita qualidade».

«Já o demonstrou noutros anos e agora no jogo com o Milan, vai ser um jogo difícil, mas estamos cientes de que vamos encontrar, ao longo do campeonato, jogos muito difíceis. Se calhar este está no patamar dos jogos difíceis», afirmou Jesus, na conferência de imprensa de antevisão, este sábado.

Numa jornada que é de clássico em Alvalade, com o Sporting-FC Porto deste sábado, Jesus admite que os resultados de terceiros podem ser uma ajuda, mas focou na tarefa das águias em Vila do Conde.

«O jogo do Rio Ave vale três pontos, vai ser sempre o padrão. Temos de pensar no que temos de fazer e nos objetivos. Sabemos que qualquer equipa pode ser ajudada por terceiros, em relação a outros resultados. Para nós é indiferente, o que não é indiferente é que queremos jogar, queremos jogar para ganhar em Vila do Conde e somar os três pontos. Temos essa responsabilidade, crença e confiança. Tudo o resto, para além do Rio Ave-Benfica, para nós não tem interesse, sabendo que, paralelamente, pode beneficiar um ou outro resultado, mas isso faz parte do jogo», analisou Jesus.

No final da conferência de imprensa, o técnico de 66 anos deixou uma mensagem de força à família do técnico de equipamentos, Luís Santos, que faleceu aos 53 anos. «Queria dar uma mensagem à família do nosso roupeiro Luís, os meus pêsames. Trinta anos de Benfica, um beijo grande para as suas filhas e esposa», concluiu.