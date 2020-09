Na véspera da receção ao Moreirense, Jorge Jesus abordou a possibilidade de perder Rúben Dias nesta janela de mercado. Ainda que tenha destacado a importância do internacional português na equipa benfiquista, o treinador frisou que não há intocáveis a não ser... Messi e Ronaldo.

«Não há jogadores intocáveis. Quer dizer, há o Messi, o Ronaldo... Esses são de outra galáxia. Mas há jogadores importantes e o Rúben Dias é um deles. É um dos titulares da equipa feito no Seixal, é o único internacional português que joga a titular do Benfica... Isto quer dizer alguma coisa. É um miúdo tem muito valor e é importante naquele setor. Neste momento só temos três centrais porque o Jardel está lesionado. Neste momento é imprescindível, mas também fui habituado nos anos em que estive no Benfica a que os melhores fossem vendidos. Se começar pelo Rúben Dias.... Se eu gostava? Não, mas se a componente financeira for importante, estamos abertos a isso», comentou.



O defesa de 23 anos tem contrato com o emblema da Luz até 2024 e uma cláusula de 100 milhões de euros.