O Benfica vai a votos no dia 9 de outubro e para já, apenas Francisco Benítez confirmou que será candidato. Na véspera do encontro frente ao Boavista, Jorge Jesus confirmou que apoia Rui Costa, atual presidente do clube que ainda não confirmou se será ou não candidato ao sufrágio.



«Eu sou o treinador do Benfica, independentemente de quem é o presidente. Está a perguntar-me se vou apoiar o Rui Costa. O Rui Costa já trabalha comigo há oito anos. Não precisa de ir a eleições para ter o meu apoio. Apoio-o sempre. A minha ligação com ele e com a estrutura do futebol, as pessoas que trabalham comigo diariamente, é nesse sentido. Não vou colocar cenários nem sei o que vai acontecer», referiu, em conferência de imprensa.



As águias voltam a encontrar os axadrezados à sexta jornada, tal como na época passada. Curiosamente, os encarnados perderam a liderança depois de uma derrota expressiva no Bessa (3-0), jogo que foi recordado na véspera de novo embate.



«Quando sais da Champions, a tua adrenalina baixa e às vezes, podes ser surpreendido no jogo da próxima competição. O objetivo do Benfica é o campeonato principal. Como tal, queremos continuar na frente e temos de somar vitórias para isso. É o que vamos fazer. O Benfica vai continuar a fazer um jogo dentro do que tem feito ultimamente. Pelo menos, foram esses os sinais que a equipa me deu. Acredito que vamos fazer um bom jogo», disse.



«Foi à sexta jornada com o mesmo adversário. É uma curiosidade. Cada jogo tem a sua história. O árbitro também é o mesmo, é outra curiosidade (risos). A diferença é que é na Luz. O Benfica está num momento muito confiante, vai ser um jogo difícil. O Boavista tem uma boa estrutura defensiva, defende com uma linha de cinco e é difícil entrar. Vamos à procura dos caminhos para arranjar situações de finalização. Sinto a equipa muito bem e acredito que vamos fazer um jogo bom jogo», concluiu.



O Benfica-Boavista joga-se esta segunda-feira, às 19h00, na Luz.