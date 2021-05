Apesar de reconhecer que será difícil o Benfica ultrapassar o FC Porto - são quatro pontos de desvantagem nas duas jornadas que restam até ao final da Liga - Jorge Jesus ainda não apagou a luz da esperança.

«Matematicamente ainda há possibilidades, mas é extremamente difícil, como eu tenho dito. Estamos à espreita, alertas e conscientes das dificuldades. Mas no futebol já aconteceu muita coisa e eu já vi acontecer tanta coisa. Estou preparado para tudo», referiu o treinador do Benfica na antevisão ao dérbi com o Sporting.

Jesus assumiu que o calendário do Benfica (Sporting em casa e V. Guimarães fora) é teoricamente mais complicado do que o do FC Porto (Rio Ave fora e Belenenses em casa), mas vincou que, no futebol, nem tudo o que parece é. «Às vezes os jogos mais fáceis tornam-se mais difíceis e os mais difíceis mais fáceis. O futebol é assim e é por isso que é difícil: por não ser uma ciência exata. Também é por isso que cada um pode olhar para os jogos de maneiras diferentes.»