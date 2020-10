A três dias do fecho do mercado, Jorge Jesus confessou que não tem esperança de receber mais reforços.



«Desde que cheguei que andamos à procura de um central com as características que acho importantes. Nunca neguei que para além do Darwin, queria outro avançado. Supostamente não vão aparecer, apesar de faltarem três dias. Não é uma prioridade neste momento. Se não acontecer, continuo com os que tenho. Estou satisfeito com o plantel», referiu, em conferência de imprensa de antevisão á receção ao Farense.



O treinador do Benfica abordou a situação de Ruben Semedo, defesa que foi negociado junto do Olympiakos. Jesus sublinhou que a vontade do internacional português era voltar a Portugal, mas que as exigências do campeão helénico impediram, até ver, a concretização do negócio.



«O Semedo era um dos jogadores que eram a prioridade do clube e digo porquê. Primeiro, é português. Segundo, já trabalhou comigo. Há um limite de inscrições nas provas europeias. Isso facilitava a inscrição de outros jogadores nas provas internacionais. Por último, pela qualidade dele como jogador. Tenho visto jogos do Olympiakos e ele está mais jogador, está na seleção e mais cedo ou mais tarde vai ser titular. Ele e o Rúben Dias, não tenho dúvidas», disse.



«Se o Semedo por vir? Não tenho muita esperança. O Olympiakos pôs as fichas todas ao mesmo tempo na mesa, mas o Benfica não tem as fichas que eles querem. Ou eles tiram as fichas e pode haver uma hipótese. O jogador quer vir para Portugal e para o Benfica, quer trabalhar comigo», acrescentou.









