Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a vitória sobre o Nacional por 3-1:

«Foi um Benfica de duas partes diferentes. Um Benfica na primeira parte que não jogou muito bem porque perdeu-se taticamente e isso teve influência na qualidade do nosso jogo ofensivo e também defensivo. Esperámos pelo intervalo para falarmos e corrigirmos posições, corrigir ideias e as substituições que eu fui fazendo mudaram o jogo completamente. Os jogadores que entraram, entraram muito bem face também a alguma modificação posicional e o jogo tornou-se mais fácil em termos ofensivos.

Na segunda parte foi um Benfica dentro daquilo que tem sido o Benfica na segunda volta.

Faltam dois jogos para acabar o campeonato, se o Benfica os vencer torna-se na equipa que mais pontos fez na segunda volta. Demonstrando que o Benfica da primeira volta e da segunda volta são completamente diferentes, um pouco parecido com o que aconteceu no jogo hoje.»

[Sobre o golo anulado]

«Aquilo que eu defendo é o futebol e tudo aquilo que faz o futebol evoluir. Temos de estar atentos e ser criadores, temos de ter ideias, não podemos andar atrás muitas vezes daquilo que é o normal. O VAR tem de mudar e eu já disse isto. Estas situações de jogo não podem acontecer no futebol. Independentemente da equipa uma situação dentro do meio campo de quem ganha a bola, neste caso foi o Benfica e, passado um minuto houve várias ações de jogo onde o adversário teve tempo para parar o jogo se quisesse, de se organizar para defender bem e o VAR vai buscar uma jogada atrás. Isto não é um problema do futebol português, este é um problema do futebol. O VAR tem de ser só nas últimas três decisões do jogo. Isto não protege o futebol, não protege o jogo, não protege o espetáculo. Isto não é nada é zero.»

[Tem a equipa que quer para a próxima época?]

«Nem que o Benfica fosse campeão, teria que fazer sempre alterações no plantel, tanto faz ganhar ou não ganhar.»