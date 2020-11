Jorge Jesus saiu em defesa de Adel Taarabt que, apesar do primeiro lugar do Sporting, considerou que o principal rival do Benfica, na luta pelo título, será o FC Porto. Uma opinião que já mereceu uma reação de Ruben Amorim, mas para Jorge Jesus o internacional marroquino tem direito a ter uma opinião pessoal.

«A nossa comunicação desportiva, e eu estive fora dois anos, é um pouco complicada. Fazem de uma palavra o sentido daquilo que o jogador possa querer dizer. E o jogador teve a opinião dele. Para ele, o rival que pode ser mais complicado é o FC Porto. Ele não pode ter opinião? Ofende alguém? Prejudica alguém?», destacou o treinador no decorrer da conferência ed imprensa de antevisão do jogo com o Marítimo.

O treinador defende que as palavras de Taarabt têm de ser analisadas como uma mera opinião pessoal. «Hoje fazemos duma palavra o contexto. Foi uma opinião, não vejo onde possa agredir ou denegrir qualquer equipa. Para mim, não tem cabimento», referiu ainda.