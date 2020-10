O treinador do Benfica, Jorge Jesus, garantiu este sábado que vai incluir o defesa belga Jan Vertonghen nas opções para o jogo ante o Rio Ave, em Vila do Conde, a contar para a quarta jornada da I Liga, no domingo.

«O Vertonghen vai estar no jogo, vamos convocá-lo. Durante a semana deu-nos indicações positivas, treinou durante a semana com a máscara. Tem a ver com a disponibilidade do jogador, se o jogador tem… (pausa) receios tem, mas está focado no compromisso da equipa e, se a equipa técnica o quiser lançar no jogo, ele está disponível. Deu essas indicações e vai para Vila do Conde», afirmou Jesus, na conferência de imprensa de antevisão.

O belga tinha sofrido uma lesão no rosto no Benfica, no início do mês. Ainda foi chamado à seleção belga, da qual acabou dispensado antes do duelo com a Islândia.

O Rio Ave-Benfica joga-se a partir das 20 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.