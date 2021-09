Jorge Jesus não concordo com os analistas que defendem que Vlachodimos devia ter sido expulso no embate com o Santa Clara depois de um choque com Mansur já fora da área e comparou o polémico lance com outro relativo à final da Taça de Portugal da época passada que terminou com a expulsão de Helton Leite.

«Volto a ter a mesma opinião depois de já ter visto o lance várias vezes. Há quem tenha uma opinião diferente, mas eu entendo que o Vlachodimos chegou primeiro à disputa da bola e tocou na bola primeiro e não no adversário», começou por dizer esta segunda-feira, no decorrer da conferência de antevisão do jogo com o Dínamo Kiev, relativo à primeira jornada da Liga dos Campeões.

O treinador do Benfica considera que Rui Costa procedeu de forma correta ao punir o guarda-redes grego com um cartão amarelo e a marcação de um livre indireto. «Depois há um contacto fora da área. A lei do jogo diz que é falta, por pé em riste, e cartão amarelo... foi o que o árbitro fez e, na minha opinião, muito bem. O que esteve errado foi a expulsão do Helton Leite na final da Taça de Portugal. O árbitro tinha de ter o mesmo caminho que este», destacou ainda Jorge Jesus.