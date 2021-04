Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Gil Vicente por 2-1 no Estádio da Luz:

«Como é óbvio, não estávamos à espera deste resultado. Atrasa-nos na nossa recuperação. É verdade que houve dois Benficas. Um na primeira parte em que não conseguiu anular a equipa do Gil Vicente na primeira fase de pressão. O Gil Vicente conseguiu sair em alguns momentos com alguma facilidade e isso obrigou-nos a correr muito mais para trás do que o habitual.

O Gil Vicente acabou por conseguir marcar primeiro e na segunda parte, mudando alguns posicionamento e o sistema tático, fomos uma equipa mais pressionante e chegámos com mais facilidade às zonas de finalização.

Sempre com um Gil Vicente bem organizado e poderoso no jogo aéreo. Procurou disputar um futebol positivo e disputou o jogo pelo jogo.

O Benfica não conseguiu dar a volta ao resultado depois dos primeiros 45 minutos…. Depois, o que é que faltou? Em termos de profundidade, o Benfica criou na segunda parte alguns momentos para finalizar melhor. Fez 17 finalizações, mas poucas na baliza.

O Gil Vicente foi uma equipa bem organizada, que procurou disputar o jogo, teve algum mérito e o Benfica não conseguiu dar a volta nem ao resultado nem à equipa do Gil Vicente.»

[Arrepende-se de ter mantido a defesa a três para este jogo?]

«Não foi por jogarmos com três que não estivemos tão fortes na primeira parte como na segunda. Teve a ver muito com a nossa primeira zona de pressão e não com o facto de termos três jogadores no corredor central.

Pensámos que o melhor era o [sistema] dos últimos dois jogos fora [Sp. Braga e Paços]. Essa era a garantia que nos dava, porque no jogo antes com o Marítimo [com 4x3x3] não fomos tão fortes.

Arrependido não. Não foi pelo facto de jogarmos com o Lucas, o Otamendi e o Jan [Vertonghen] que não fomos tão fortes na primeira parte como na segunda. Voltámos a cometer alguns erros de pressão no portador da bola como há algumas jornadas, dando muito espaço para os jogadores finalizaram.

Com mérito e sorte, que também faz parte, o Gil Vicente acabou por fazer dois golos.»