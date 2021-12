João de Deus, adjunto de Jorge Jesus, em declarações à Benfica TV, depois da goleada ao Marítimo (7-1), no Estádio da Luz, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

- É um jogo que nos deixa satisfeitos porque fomos tendo oportunidades, fomos conseguindo concretizar e acabámos por conseguir um resultado volumoso que dá moral à equipa e isso é o mais importante.

Os quatro avançados marcaram, mesmo os que saíram do banco]

- Toda a gente que joga de início ou que entra, tenta jogar no melhor das suas capacidades, no caso dos avançados tentam fazer golos, foi o que aconteceu. Todos estão preparados para jogar, todos deram uma demonstração que estão preparados e isso é de salutar.

[Apoio dos adeptos?]

- É normal que aplaudam depois de uma vitória expressiva. É normal que o público, tal como nós, estejamos todos satisfeitos. Fizeram-se ouvir no final do jogo porque quando uma equipa que ganhar por 7-1 tem de ser ovacionada no fim, foi o que aconteceu.