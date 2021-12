João de Deus, treinador-adjunto do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Marítimo a contar para a 15ª jornada da Liga. Técnico substituiu Jorge Jesus, que cumpre castigo e estará também ausente do clássico da Taça de Portugal com o FC Porto:

«O jogo pôs-se de feição para nós. Entrámos no jogo e fizemos um excelente golo. Aproveito para dar parabéns à equipa, porque estes tantos golos que fizemos foram feitos através de jogadas bem delineadas e foi a equipa que construiu este score.

Entrámos bem, fizemos um golo logo de início e fomos fazendo as oportunidades que tivemos. E assim se justifica o avolumar do resultado, que foi ótimo para nós e dá-nos confiança para o que aí que aí vem. E estamos todos muito satisfeitos.»

[Benfica tem dois jogos com o FC Porto. Data a vitória expressiva, Benfica demonstrou que, tendo Jesus ou não no banco, é capaz de vencer qualquer jogo]

João de Deus não respondeu a esta pergunta, dizendo que falaria apenas sobre o jogo.

[Numa fase inicial, o Benfica pareceu ter algumas dificuldades para em lidar com a pressão alta do Marítimo. O que foi preciso fazer?]

«Foi preciso pôr em prática o que tinha sido treinado na preparação do jogo. A partir do momento em que o começámos a fazer, conseguimos desmontar a pressão alta do adversário.

[Entrada de Morato a meia hora do fim para o lado direito do trio defensivo mostra que o Benfica tem soluções internas para a posição na ausência de Lucas Veríssimo, ou é inevitável ir ao mercado?]

João de Deus reiterou que só falaria sobre o jogo, falando depois sobre o jogador brasileiro, mas sem responder à questão.

«Foi um jogador que demonstrou que está capacitado para jogar no Benfica, tal como os outos colegas que entraram. Estamos satisfeitos com ele e com todos os que entraram e bem. Fizeram o seu papel.»