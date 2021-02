João de Deus, treinador-adjunto do Benfica, em declarações aos jornalistas após o dérbi com o Sporting em Alvalade:

«Sentimos muito a falta física do mister [Jorge Jesus]. Todo o trabalho que fizemos de preparação, de análise, de passar as mensagens com palestras... tudo foi estruturado pelo mister. Não estando ele presente, é tudo diferente, como deve calcular. Tentamos fazer o que nos é possível, mas não se suprime facilmente a falta do nosso chefe.

É esperar que o mister recupere rapidamente. Felizmente está melhor.»