Faz esta segunda-feira um ano em que o Benfica festejou o 37.º titulo, um momento «marcante» recordado por João Félix na televisão do clube. O avançado do Atlético Madrid recordou as sensações da noite da «reconquista» e referiu-se a Jonas e a Bruno Lage como «pais».

«A esta hora devia estar a festejar o título, já devia ter acabado o jogo e estava no relvado a festejar. Foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Lembro-me perfeitamente, lembro-me de cada abraço que dei, com quem estive. Foi dos momentos mais marcantes porque foi o primeiro campeonato que ganhei e foi muito especial para mim. Nunca tinha ido ao Marquês, só tinha visto imagens. Viver lá mesmo no palco é inexplicável», começou por contar João Félix ao rever as imagens da festa na BTV.

O avançado rumou ao Atlético Madrid no final da temporada, mas nunca perdeu o contato com os antigos companheiros. «Sempre que consigo acompanho os jogos. Falo com os meus colegas quase todas as semanas. Tínhamos um grupo no Whatsapp que se mantém, mas falo mais com o Pizzi. Nunca perdi contato com essas pessoas, foram muito importantes para mim», destaca.

A BTV recuperou depois testemunhos de Luisão e Jonas que se referem a Félix como um «craque». «Ouvir isso dessas lendas do clube é muito bom. O Jonas foi um pai para mim no Benfica. O Luisão não apanhei tanto porque ele acabou a carreira na pré-época em que eu comecei, mas tenho um carinho incrível pelo Jonas. Os meus pais também o adoram. É uma pessoa que vai ficar marcada para sempre», comentou.

Outra pessoa que Félix não esquece é o treinador Bruno Lage. «Tenho falado com o mister, ainda há pouco tempo nasceu-lhe o segundo filho e estivemos a falar um bocado. Também fez anos agora e dei-lhe os parabéns. Quando saí, também me mandava sempre mensagens depois dos jogos. O mister Bruno Lage, como todos sabem, também é um pai para mim, foi ele quem apostou em mim de verdade. É outra das pessoas que vou recordar para sempre», prosseguiu.

Passou um ano, mas João Félix garante que continua a ser o mesmo. «Sou a mesma pessoa. Mudaram algumas coisas, ao início foi estranho. Prontos, eram outras vivências, saí do país, foi confuso, foi estranho. Se calhar até me desviei um bocadinho, mas depois voltei ao sitio. As pessoas que me conheciam do Benfica sabem que sou o mesmo. Faço as mesmas brincadeiras, jogo o meu futebol como jogava antes. Continuo sempre eu», contou.

A finalizar, João Félix deixou uma mensagem de agradecimento a todos os benfiquistas. «Muito obrigado. Foi um ano incrível para mim, senti muito carinho mesmo. Andava na rua ou no estádio, quando fazia golo, a qualquer sitio que ia tinha sempre o carinho de todos. Nunca ninguém me tratou mal. Obrigado a todos os benfiquistas. Se eles me têm no coração, eu também os tenho a eles», destacou ainda.