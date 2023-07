João Mário elogiou a adaptação Kökçü e abordou o regresso de Di María ao Benfica esta segunda-feira, antes do início do segundo treino em St. George’s Park, no estágio que o campeão português está a realizar em Inglaterra.

O antigo internacional português começou por falar sobre o regresso aos treinos. «Muito trabalho, tem sido muito intenso, é normal nestas preparações. Muito otimismo, muito boa preparação e, como grupo, estamos a ganhar confiança, forma física e temos já um jogo amanhã», começou por enunciar.

Um dia especial em que o grupo vai ser reforçado com as chegadas de Otamendi e dos reforços Di María e Jurásek, mas João Mário destacou, desde logo, outro reforço. «Recebemos sempre bem todos os jogadores, o Kökçü não foi diferente, ele também já conhecia alguns jogadores. É um jovem muito simpático, adaptou-se muito bem ao grupo, tem muita qualidade e tenho a certeza de que será um grande reforço. O Di María também, estará cá o Otamendi com ele. Sem dúvida que para nós é um prazer ter este tipo de jogadores e vai ser muito bem recebido», comentou.

A verdade é que Kökçü vem reforçar a concorrência para uma vaga no meio-campo. «Todos os anos é a mesma questão, quando jogas numa grande equipa tens de ter concorrência, tens de ter grandes jogadores para seres cada vez melhor. Para mim é um prazer aprender também com eles e disputar o lugar com eles. Será mais uma época nesse sentido», destacou.

Quanto a Di María, João Mário tem a certeza que vai reforçar o grupo. «É um grande jogador, toda a gente o conhece, obviamente que causa algum entusiasmo nos adeptos, mas aquilo que pensamos é que partimos do zero, é uma época nova. Será mais uma vez uma época difícil porque defrontamos grandes equipas em Portugal e o Di María com certeza que vem para ajudar», acrescentou.