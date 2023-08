João Mário, jogador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, depois da vitória sobre o Gil Vicente, numa partida da terceira jornada da Liga:



«Os jogos fora são sempre complicados. Defrontámos uma boa equipa, uma equipa que joga bem. Podíamos ter acabado com jogo, não conseguimos e o Gil entrou no jogo. Realço a conquista dos três pontos. Nunca é fácil jogar neste campo.



Podíamos ter gerido melhor o jogo, tínhamos uma boa vantagem. Mas estamos em fase de conhecimento, há alguns jogadores novos. Foi importante ganhar aqui. Estamos no bom caminho.



[Benfica tem concedido poucas ocasiões, mas tem sofrido golos]: «O processo defensivo envolve todos. Temos de melhorar, mas está a começar. Alguns jogadores saíram e outros entraram, estamos a criar rotinas. Vamos voltar ao que éramos no ano passado e sofrer poucos golos.»