Da música às superstições, João Mário partilhou alguns dos hábitos que tem antes dos jogos. O internacional português frisou que dá «cada vez mais importância ao lado mental» e que a preparação para os encontros começa um dia antes.



«Nas competições europeias o estímulo é diferente porque jogamos contra grandes jogadores e grandes equipas na melhor prova internacional. Não são jogos preparados de forma diferente, mas são jogos encarados de forma mais estimulante. O lado mental é mais importante. Foco-me muito nisso. Nunca sabes o que vai acontecer, mas o facto de estares preparado para todos os cenários é fundamental. Cada vez dou mais importância ao lado mental, é chave», começou por dizer, em entrevista à Eleven Sports.



«O jogo nunca começa no momento quando o árbitro apito, mas sim um dia antes. Começa no que podes preparar: dormir bem e fazer a alimentação certa. Diria que começa 24 horas antes», acrescentou ainda.



O médio do Benfica revelou ainda que tipo de música gosta de ouvir antes dos encontros. «Ouço bastante música. Gosto de música animada para estar num bom mood. Reggaeton, Afro, Hip Hop, Pop, ouço bastante música e muito variada», contou.



João Mário assume que tenta estar «o mais calmo possível» para «passar essa imagem para o campo» e partilhou quais são as superstições que tem. «Gosto de entrar com o pé direito e de benzer-me. Sou muito católico e portanto, tenho muitas superstições relacionadas com Deus.»



Um dos capitães do Benfica, o jogador de 30 anos explicou qual o papel que desempenha no grupo de trabalho. «Tento sempre passar uma mensagem positiva e preparar o grupo para os jogos. Sinto que tenho esse papel pela idade que tenho e pela maneira como sou. Tento ser um exemplo para os meus colegas para que eles sigam», concluiu.



A entrevista de João Mário à Eleven Sports: