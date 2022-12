João Mário: «Saída da Taça da Liga não belisca a nossa confiança» Médio do Benfica assume que prova era um objetivo, mas que a crença nas ideias e no trabalho se mantêm intactas. Promete chegar a Braga a 100 por cento e diz não estar preocupado com o assédio de «tubarões» a Enzo Fernández