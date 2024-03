João Neves foi eleito o melhor médio da Liga em fevereiro, informou a Liga.



Esta é a quarta vez seguida que o jogador do Benfica arrecada a distinção. Desta feita, o internacional português recebeu 30,16 por cento dos votos dos treinadores da competição, superando a concorrência do «sportinguista» Morten Hjulmand (18,25 por cento) e do «arouquense» David Simão (15,08 por cento).



Titular absoluto em fevereiro na equipa do Benfica, João Neves marcou um golo.