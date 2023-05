Declarações do futebolista do Benfica, João Neves, à BTV, após a vitória por 1-0 ante o Sporting de Braga, em jogo da 31.ª jornada da I Liga:

«Nós treinamos todas as semanas no limite e trazemos isso para o jogo. Acho que o trabalho está a ser fantástico, a equipa está unida e junta até ao fim.»

[Conduz o meio-campo do Benfica, se já tem carta de condução e se está a viver um sonho:] «Estou a viver o meu sonho, é verdade. Respondendo à pergunta, tenho a carta de condução, mas o individual parte do coletivo e, quando o coletivo é muito bom, as individualidades sobressaem mais.»

«Agradecemos o apoio de tordos os adeptos, a emoção e a garra com que eles vivem cada jogo por nós e só temos de demonstrar dentro de campo para eles ficarem contentes.»