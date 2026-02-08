José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Alverca por 2-1 no Estádio da Luz:

«Vamos até ser matematicamente possível e até haver algum segundo de jogo. Obviamente, mérito para os jogadores. O Alverca perdeu, mas eu não consigo não deixar de lhe dar os parabéns. Não fizeram antijogo: o guarda-redes levou amarelo, mas não fizeram antijogo. Surpreenderam-me um bocadinho porque conseguiram ser perigosos na primeira parte. Defenderam muito e bem. Na segunda parte levaram com uma avalanche de jogo ofensivo do Benfica, que foi de tal maneira que acaba por ser quase simbólico o guarda-redes levar uma bolada na cabeça, que é daquelas coisas que raramente acontece e que é representativo do nosso caudal de jogo na segunda parte.

A vitória e os três pontos são o mais importante. Obviamente que é mágico, para ele e para nós porque dá-nos três pontos, e que é uma coisa fantástica o Anísio fazer golo outra vez na primeira vez em que toca na bola, mas eu tenho de olhar também para aquilo que se torna repetitivo, que é jogarmos bem, atacarmos muito, criarmos muito e marcarmos pouco.»