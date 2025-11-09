Já depois de José Mourinho e a equipa técnica terem saído do relvado, perseguindo o árbitro para o túnel de acesso aos balneários, os jogadores juntaram-se no centro do relvado para agradecer o apoio dos adeptos.

No entanto, não ficaram muito tempo por ali. Das bancadas vieram assobios, apupos e gritos de «Joguem à bola, palhaços joguem à bola», o que fez a equipa nem sequer se aproximar das bancadas, saindo logo de campo.