Jorge Jesus está na lista de nomes fortes para substituir o francês Rudi Garcia, que deixou o cargo de treino do Lyon no final da temporada. O Maisfutebol sabe que o português é um dos favoritos do diretor de futebol Juninho.

Assegurado no Benfica de forma pública já durante esta semana pelo presidente Luís Filipe Vieira, Jesus tem contrato até junho de 2022 e chegou a dizer recentemente que «já está a planear a próxima época» na Luz.

Além do Jorge Jesus, o francês Christophe Galtier, que foi campeão nacional com o Lille, é outra opção em equação no Lyon, que, por sua vez, ficou na quarta posição e conquistou apenas o apuramento para a Liga Europa.