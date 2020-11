Ainda sem Darwin Nuñez disponível, Gonçalo Ramos pode ter uma oportunidade para ser titular esta segunda-feira quando o Benfica visitar o Estádio dos Barreiros para defrontar o Marítimo em jogo da 8.ª jornada da Liga. Jorge Jesus destaca o «talento» do jovem avançado e diz que a titularidade é uma questão de oportunidade.

«O Gonçalo Ramos, como todos os jovens quando estão a começar o seu percurso na equipa principal… Ele já é um titular do grupo de 22 ou 23 jogadores do Benfica. Como todos os jovens, a qualidade técnica é fundamental, mas não chega. Ninguém nasce ensinado, em todas as áreas, no futebol é igual. Tem o seu tempo e o seu percurso. Importante, para o Gonçalo Ramos, é se ele tem talento ou não tem. Isso é que é importante para ele, para o Benfica e para mim. E o Gonçalo tem talento. Quando há talento tudo se torna mais fácil», começou por destacar o treinador.

Quanto à oportunidade. «No dia oportuno, na semana oportuna, no jogo oportuno, cada vez mais estará nas minhas opções e possibilidades de cada vez jogar mais», referiu ainda o treinador.