Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Paços de Ferreira por 2-1 no Estádio da Luz. Técnico voltou a falar sobre Lucas Veríssimo, central brasileiro cobiçado pelos encarnados:

[Já deu o jogador como perdido?]

«Não posso dizer que o dei como perdido. Não estou na negociação e não sei como está. No Brasil é muito complicado contratar um jogador. Há um presidente e depois todos os clubes têm um comité com 20 ou 30 pessoas que mandam mais do que o presidente. É uma grande confusão. Não sei o que vai acontecer.»