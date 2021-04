Jorge Jesus não coloca a hipótese de não cumprir o contrato que tem com o Benfica até ao fim. Depois da derrota da última jornada, a formação encarnada ficou praticamente fora da luta pelo título, o que poderá voltar a colocar dúvidas sobre o lugar do treinador, mas a verdade é que Jesus lembra que o segundo lugar dá acesso direto à Champions e está a seis pontos.

Por isso, e depois de uma primeira pergunta sobre se admitia demitir-se no caso de falhar o apuramento para a Liga dos Campeões ter sido interrompida pelo assessor de imprensa, Jorge Jesus acabou por responder a uma outra questão, sobre se sentia o lugar em risco.

«Tenho dois anos de contrato e já falei sobre isso há dois ou três meses. Estamos a cumprir a primeira época e vamos cumprir a segunda, dentro do que acreditamos que podemos fazer», começou por responder.

«A classificação que o Benfica possa ter e a posição que acredita que pode atingir, é uma possibilidade chegar ao segundo lugar. É verdade que não dependemos de nós, mas todos acreditamos que podemos lá chegar.»



Em relação à deslocação ao Algarve ante o Portimonense, o técnico dos encarnados prevê um jogo complicado.



«Está difícil ganhar pontos no campeonato português. Os jogos têm sido muito disputados. Vamos encontrar um Portimonense que está a fazer uma segunda volta muito forte. Vamos ter dificuldades durante o jogo em Portimão. A equipa trabalhou durante a semana da mesma forma que estava a trabalhar há mês com a mesma intensidade e confiança. Sabemos que o adversário está moralizado, mas temos capacidade e valor para sair de lá com os três pontos. Nunca vão colocar de parte, vamos passar períodos complicados durante o jogo», atirou.