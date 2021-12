Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV após a vitória em Famalicão:

«Tivemos entradas fortes nas duas partes. A surpresa que metemos na primeira e na segunda, com alterações táticas, confundiu o Famalicão. O 3-1 é de grande categoria e o grande objetivo era vencer. Os nossos rivais tiveram jogos difíceis aqui. O Famalicão tem bons jogadores, a classificação não representa a qualidade da equipa. Fomos ficando mais tranquilos e mais fortes com os golos. Estamos de parabéns.»



[as substituições ao intervalo]



«Estava a ser fácil para o corredor direito e central do Famalicão entrar. Disse que se não nos equilibrássemos defensivamente íamos ter problemas. O Taarabt entrou bem, tem características particulares e com bola é forte. Às vezes é preciso sorte com as substituições. Os três últimos a entrar, por exemplo, não entraram tão bem. Pensava que iam estar fresquinhos e aproveitar a quebra do Famalicão, mas não foi assim.»



[equilíbrio na Liga]



«Os três grandes estão mais fortes do que no ano passado. Os outros também, mas os três grandes deram um passo maior. O jogo hoje parece fácil pelos números, mas não foi. O importante é somar vitórias, jogámos com mais pressão porque estamos quatro pontos atrás. A equipa está forte e vai melhorar.»