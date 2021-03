Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Rio Ave (2-0), no Estádio da Luz, em jogo da 21.ª jornada da Liga:

[Importância e significado desta vitória?]

- O Significado são mais três pontos. Para o grupo, as vitórias é que moralizam as equipas. A equipa fez duas partes diferentes. Uma primeira mais equilibrada pela equipa do Rio Ave, onde tivemos mais dificuldade em criar situações de golo. Chegámos com facilidade à zona de finalização, mas depois não conseguíamos finalizar. Na segunda parte tudo mudou. Mudou porque tivemos mais espaço. Tivemos outros critérios. O Rio ave também nos deu mais espaço para criar oportunidades. Fizemos dois golos, mas tivemos quatro ou cinco oportunidades claras. Quando digo oportunidades, é daquelas dentro da área, na cara do keeper. Foi uma segunda parte completamente diferente, por mérito da equipa. A equipa está com mais pulmão, respira melhor, tem mais oxigénio, apesar de termos feito um jogo na quinta-feira, com o Arsenal, que deixou os jogadores fatigados, principalmente o Rafa e o Diogo. Mas o jogo também foi-se tornando mais fácil para eles. Parabéns aos jogadores, é fundamental ganhar, não só pela vitória, os jogadores também sentem-se mais moralizados.

[O segundo golo foi muito festejado, a equipa ainda acredita?]

- Não é a vitória de hoje que nos tira da crise. Uma crise pontual, emocional. Sabemos porque é que tivemos essa crise. Estamos melhor, trabalhamos com mais intensidade. Não deixamos de estar numa classificação e pontuação que nos deixa desconfiados. Se hoje não ganhássemos, moralmente para os jogadores e adeptos era negativo. Já que falei nos adeptos, queria agradecer a forma como nos acarinharam na saída do Seixal. Eles sabem que não somos culpados desta crise. Pouco a pouco vamos pondo a cabeça de fora. Como pomos a cabeça de fora? É com vitórias. Com o golo do Pizzi a equipa sentiu-se aliviada. Com 1-0, a outra equipa num lance de sorte pode marcar, mas foi um alívio para a equipa toda. O Pizzi fez um golo e teve mais duas oportunidades para fazer, mas estava lá. Para marcares tens de estar lá. Há jogadores que nunca falham, nunca estão lá.

[Rivais perderam pontos. Ainda tem esperança de poder chegar ao primeiro lugar?]

- Claro que acredito, há muita coisa para conquistar. Sabendo que o mais importante na calendarização das competições em Portugal é o campeonato de Portugal, depois a Taça é a segunda prioridade de todos os clubes. No campeonato, a diferença é grande, mas acreditamos. Tens de tentar chegar ao segundo, quando lá chegares é que tens de ver se ainda dá para chegar ao primeiro. Há muita coisa para conquistar, falta-nos um jogo para chegar à final da Taça, depois queremos chegar ao segundo lugar. Quando chegarmos, vamos perceber se podemos chegar ao primeiro. Este ano também há três equipas a entrar na Champions, mas o primeiro lugar claro que é o mais importante. Jogo a jogo, vamos ver o que acontece. Dependemos de outros que estão à nossa frente, mas se eles perderem pontos e nós ganharmos, ficamos mais próximos do primeiro lugar.