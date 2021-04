O Benfica não sofre golos na Liga há seis jornadas e Jorge Jesus considera que a maior consistência em termos defensivos deve-se ao facto de ter mais tempo para trabalhar com a equipa, sem as competições europeias e o alívio das restrições da covid-19, mas também pela introdução de novos elementos, não apenas Lucas Veríssimo, que chegou em janeiro, mas também Helton Leite e Diogo Gonçalves.

«De tudo um pouco. Não é só o facto de a equipa estar há cinco ou seis jogos sem sofrer golos, tem a ver com mais tempo para trabalhar as ideias coletivas. Quando estás num processo defensivo tens dois momentos do jogo: o coletivo e o individual. A equipa melhorou muito coletivamente e isso fez com que seja uma das equipas com mais pontos na segunda volta. Isso é fruto de uma organização defensiva forte, mas também da entrada de alguns elementos, não só o Lucas [Veríssimo], mas também o Helton e o Diogo. Foram três jogadores que entraram para uma estrutura defensiva que melhorou. Queremos ser a equipa com menos golos consentidos no final do campeonato. Faltam poucos jogos, mas ainda é possível», referiu o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Paços de Ferreira.

Uma melhoria defensiva que também trouxe melhores de resultados. O Benfica vem de uma série de cinco vitórias consecutivas, ultrapassou o Sp. Braga e está a três pontos do FC Porto. A história do campeonato podia ter sido diferente se o Benfica tivesse encontrado esta consistência mais cedo.

«Não diria que a história tivesse sido diferente. Já tive a oportunidade de falar há uns meses sobre isso. As equipas têm momentos bons e períodos não tão bons. No momento em que tivemos um período não tão bom soubemos o porquê, não tínhamos nada a ver com isso. Hoje não posso responder diretamente à sua pergunta porque o mundo foi embrulhado numa situação. Em todas as áreas ela [covid-19] tem grande significado negativo. Limitou-nos no mês de janeiro, mas agora libertou-nos. Pudemos começar a trabalhar com todos, podemos trabalhar juntos. Mais trabalho, mais horas, mais ligação entre o grupo e os resultados correspondem pela positiva», comentou ainda.