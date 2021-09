Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações à BTV, depois da vitória sobre o Boavista (3-1), no Estádio da Luz, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

- Era uma vitória importante por vários motivos. Por ser ao sexto jogo com o Boavista, como o ano passado. Fizemos os primeiros 45 minutos melhores do que os últimos 45. Gostei da equipa, com mais personalidade e muita qualidade do jogo. O golo que sofremos é mérito do Boavista, mas depois fizemos o 3-1. O jogo depois ficou mais fácil, mas não tivemos tanta bola como devíamos ter. A ganhar por 3-1 já não precisas jogar no risco. O Benfica deixou o Boavista ter um pouco de bola quando não devia ser assim.

[Porque baixou o Rafa para o lado de João Mário?]

- Ofensivamente temos vários posicionamentos de estratégia. Tem muito a ver como o adversário está a jogar. Procuramos os espaços vazios, para que o jogo possa tornar-se mais fácil e objetivo para a equipa, fazemos isso várias vezes durante o jogo.

[É o primeiro treinador português a vencer os primeiros seis jogos no campeonato, o que já não acontecia desde 1982/83]

- São sinais positivos. Somos uma equipa que em qualquer momento faz golo. O Benfica não precisa de estar muito tempo a atacar para fazer golo. O único caso que fugiu a esta regra foi o jogo em Kiev. O Benfica, com o Darwin e o Rafa, que são muito rápidos, a qualquer momento destabiliza a linha o adversário e acaba por fazer golo. Foi o que aconteceu. No segundo golo não, foi uma jogada estudada pela equipa em termos de bola parada. Mas são dois avançados que fogem das características dos outros avançados do Benfica. Fogem do Roman, do Pinho, do Gonçalo, do Pizzi e do Everton. São jogadores que em alguns momentos do jogo são importantes, noutros já não são. Temos de saber jogar com as características que os jogadores têm.

[Apoio dos adeptos]

- Todas as equipas quando sofrem golos baixam um bocadinho a sua confiança, é normal. Já não estávamos habituados a jogar com adeptos, mas agora que voltaram a aparecer, são adeptos diferentes, empurram a equipa para o objetivo, que é o golo. Espero que continuem assim. Fico sempre confiante quando jogo na Luz, não só pela equipa, mas pelos adeptos que dão uma confiança muito forte à equipa.