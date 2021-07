O sócio do Benfica, Jorge Mattamouros, anunciou esta sexta-feira que retirou a ação judicial contra Luís Filipe Vieira.



«Entrei com a minha ação a 10 de junho. A ação era para libertar o Benfica de Luís Filipe Vieira. Sempre disse que a ação era contra Vieira e mais ninguém e para proteger o Benfica e mais ninguém. Prometi aos sócios do Benfica que no dia a seguir a Luís Filipe Vieira sair do Benfica, retiraria a minha ação. Luís Filipe Vieira demitiu-se ontem [quinta-feira] e estou aqui hoje para informar os benfiquistas que retirei hoje a ação», revelou, em declarações à RTP1.



O advogado apoiante dos encarnados assumiu que a saída de Vieira da presidência do clube é «uma vitória amarga, mas importante», lembrou o comunicado feito pela SAD na altura em que apresentou a ação e frisou que não tencionada ser candidato.



«É uma vitória importante. A direção do Benfica injuriou-me e difamou-me. A SAD disse que a ação não tinha fundamento. Esta vitória é amarga. O Vieirismo não está fora do Benfica. (...) As pessoas que estiveram com ele continuam na SAD e no Clube. Candidatura alternativa? Esta ação não teve nada que ver com uma candidatura ou com projeto de ascensão ao poder. Não contemplo uma candidatura ao Benfica. Acho que todas as contribuiões são válidas e esta foi a minha contribuição. Neste momento posso garantir que não tenho intenção de ser candidato. Se João Noronha Lopes se decidir candidatar. apoio-o. É importante a participação de todos os sócios. É imperioso uma reconstrução ética, desportiva e financeira do Benfica. É imperioso um novo ciclo», sublinhou.