Jorge Ribeiro, antigo jogador do Benfica, prevê um clássico «interessante» entre o campeão nacional e o FC Porto, na próxima sexta-feira, em encontro referente à 7.ª jornada da Liga.

«O Benfica já tem uma dinâmica da época transata e continua a praticar bom futebol. Fez contratações sonantes em termos de valor de mercado e está cada vez a melhorar mais desde o jogo no Bessa. Acho que o Benfica é sempre uma equipa a temer. É a realidade das coisas. A do FC Porto também é. Por isso, vai ser um desafio muito bom, no qual as equipas estão preparadas e já sabem mais ou menos aquilo que os treinadores querem», começou por dizer.

O Benfica venceu o FC Porto na Supertaça, mas Jorge Ribeiro considera que «não há jogos iguais»: «São duas equipas muito boas, que vão procurar sempre alcançar um resultado positivo. Isso é o normal, apesar de a Supertaça ter sido só um jogo e numa fase inicial da época. Agora, não há jogos iguais. Estamos a falar do campeonato, há mais minutos nas pernas de cada equipa e prevejo um jogo muito interessante, no qual o Benfica tem o fator casa para explorar mais.»

«Estamos a falar de atletas de grande qualidade. O Benfica tem um plantel vasto e toda a gente quer jogar, mas só podem atuar 11. Não estou lá para ver o trabalho dia a dia, que mostra quem jogará no fim de semana, mas presumo que o Roger Schmidt faça por isso. Agora, há jogadores com propósitos ofensivos que não defendem tão bem. Pode ser por aí [a definição do ‘onze’ inicial], mas cabe ao treinador antever essa situação», salientou o antigo lateral esquerdo, em declarações à Agência Lusa.

Jorge Ribeiro, atualmente com 41 anos, falou igualmente sobre as mudanças na baliza do Benfica: «Eu acho que o Vlachodimos era um excelente guarda-redes. O Trubin é jovem e requer tempo para se adaptar ao país e à I Liga, sendo que defendeu um penálti no último jogo. Quando fui jogar para o estrangeiro, a minha adaptação não foi fácil. As pessoas têm de compreender isso, mas, com esse tempo, penso que ele pode ser um excelente guarda-redes e um caso sério.»