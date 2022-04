Entre os muitos elogios que têm sido feitos a Darwin Nuñez, José Gomes, treinador que trabalhou com o avançado uruguaio ainda no Almeria, encontra um defeito. Segundo o treinador português, em entrevista à Rádio Renascença, o goleador da Liga tem de melhorar um pormenor para chegar a um nível de classe mundial.

«A forma como tem os apoios antes do primeiro toque, antes da receção. Deve preparar o momento antes de receber a bola, sobretudo quando está no corredor central, em que há mais pressão, em que tem menos espaço e tempo para decidir», anota o treinador que, em março passado, rescindiu com os sauditas do Al Taawon.

José Gomes tem acompanhado a progressão de Darwin no Benfica e considera que «melhorando a colocação dos apoios para poder ficar de frente para a baliza que quer atacar – porque ele a partir desse momento é muito forte – este pequeno detalhe do controlo e da colocação dos apoios, irá permitir-lhe passar para um nível seguinte. E o nível seguinte é o máximo», prossegue.

A verdade é que em Alvalade, no lance do primeiro golo do Benfica, o avançado fez tudo bem e José Gomes nota uma evolução desde que deixou o Almeria. «Sim, está melhor, sobretudo está mais robusto. Provavelmente terão sido os preparadores físicos e os fisioterapeutas em trabalho de equipa. Parabéns ao Benfica nesse âmbito. Darwin tem hoje uma robustez maior», destacou.

Antes de marcar o 25.º golo na liga ao Sporting, Darwin também tinha marcado ao Liverpool e já é um dos jogadores mais apetecidos do mercado. O avançado tem uma cláusula de 150 milhões de euros e contrato com o Benfica até 2025.

«Quem diria ser possível o João Félix sair para o Atlético de Madrid por 126 milhões? Hoje em dia os valores são muitas vezes surpreendentes para um lado, ou para o outro. Que é possível ele ir para um dos melhores clubes do mundo, para jogar nas melhores ligas do mundo é, porque ele tem condições para isso», comentou ainda José Gomes que está, nesta altura, sem clube.