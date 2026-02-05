José Melro recorreu às redes sociais para despedir-se do Benfica, depois de ter deixado o clube, na última janela de mercado, para assinar pelo Marítimo. O jovem avançado de 21 anos foi contratado em 2022 ao União de Santarém e, nas últimas temporadas, acumulou jogos nas equipas de juniores, Benfica B e Sub-23.

«Meu querido Benfica, estou eternamente agradecido por estes espetaculares 3 anos. Foram 3 anos de aprendizagem, muitas lutas e muitas alegrias. Levo comigo pessoas para a vida toda, pessoas que me ajudaram na minha integração e que permaneceram até ao final da minha jornada no clube. Quero agradecer também aos adeptos, que sempre me fizeram sentir parte do clube e que são quem enaltece a grandiosidade desta instituição», começa por destacar antes de abrir espaço para novo capítulo na carreira.

«A minha caminhada no Benfica termina aqui, mas as memórias vão ficar sempre presentes em mim. Um “obrigado” não é suficiente para tudo o que este clube me proporcionou. Obrigado, Benfica», escreveu ainda o avançado que, ao serviço do Benfica, marcou 32 golos em três temporadas.