José Mourinho falou das várias combinações do meio-campo do Benfica a propósito da assistência que Richard Ríos fez para Lukébakio na vitória sobre o Tondela (3-0) na Taça da Liga.

Richard Ríos (assistência) e Lukébakio (golo) foram protagonistas no segundo golo frente ao Tondela. Sente que este tipo de lance pode retirar um pouco de pressão sobre os jogadores?

«É agradável para os jogadores terem o feeling e que as pessoas tenham o feeling de que eles fizeram um bom jogo. O Richard entrou bem, o Lukébakio marca o seu primeiro golo pelo Benfica. Aquela empatia não egoísta de o golo é nosso, o golo não é meu, acho que são coisas agradáveis. O homem do jogo, apesar de eu ter feito desaparecer o troféu, é muito agradável para um jogador que chega a um novo campeonato e ser o homem do jogo. Acho que é muito agradável para o Ríos festejar um golo quase seu no Estádio da Luz e receber aquele calor. Acho que é bom para o crescimento dele.»

Barreiro, Barrenechea e Ríos podem jogar os três para Ríos ficar mais solto no apoio ao ataque?

«Certo que podem jogar os três, acho que o Bruno [Lage], a defender-se dos vossos [jornalistas] comentários, até disse que todos pensam que o Barreiro é um médio defensivo, mas o Barreiro não é de todo um médio defensivo. Tinha toda a razão o Bruno, porque o barreiro é um jogador que trabalha muito, mas depois tem um timing fantástico de se projetar no ataque. É um jogador que, quando tem liberdade, pode perfeitamente jogar naquela posição 10. No jogo com o Fenerbahçe, na Luz, no primeiro minuto, apareceu numa posição de finalização e quase que faz golo. Neste jogo, quando entrou o Richard, ele começou a jogar mais ofensivamente. Aparece no segundo e aparece no terceiro golo.

Em conclusão…

«São bons jogadores. Acho que os três que têm jogado mais, mais o Barreiro e obviamente o Aursnes fazem um grupo de cinco jogadores muito interessantes. Depois é também uma zona onde há Rego, há Veloso, onde há jovens que têm pernas para andar».