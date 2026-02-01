José Mourinho, treinador do Benfica, falou à flash da Sport tv após o nulo em Tondela, a contar para a 20.ª jornada da Liga.

«O que receava era uma ressaca emocional face ao jogo de quarta-feira, mas a equipa fez de tudo para ganhar. Disse no balneário que não acuso ninguém de falhar golos, foi a única coisa negativa. Em algumas situações aconteceu que o guarda-redes foi o melhor em campo.»

«Havia motivos para haver mais do que cinco minutos de compensação. Foi o único momento em que senti a equipa nervosa. O Anísio entrou bem e foi uma boa referência. Não fomos eficazes. Mesmo com as condições difíceis do relvado, a equipa tentou criar e jogar até ao fim. O guarda-redes do Tondela fez defesas de grande valor.»

«A equipa continua a jogar bem. Ficamos mais longe dos rivais, mas não afeta o trabalho diário. Podemos estar a 20 pontos que vamos continuar a trabalhar com seriedade, isso não muda consoante a nossa posição na tabela. Vamos continuar o nosso caminho. Temos consciência que demos tudo para ganhar.»

«Chegamos a este momento sem derrotas no campeonato, alguns empates tiveram a nota de culpa porque entregámos os pontos. Mas hoje não foi assim, não consigo apontar o dedo aos jogadores.»