José Mourinho, treinador do Benfica, falou à flash da Sport tv após o empate em Rio Maior, ante o Casa Pia (1-1).

«Mais do que o lance do 1-1, diria que perdemos as últimas possibilidades de lutar pelo título e deixámos de depender de nós para terminar no segundo lugar. Não gostei da primeira parte, ao intervalo tentei que os jogadores percebessem. Parece que se esquecem de jogar à bola e tive de fazer matemática. A equipa melhorou muito na segunda parte. Depois, então, estamos a ganhar e o adversário não faz um remate, mas há displicência e falta energia, aquela fome de quem está a jogar tudo. É um lance que não pode acontecer. O que jogámos seria suficiente para ganhar. Mas o Casa Pia não queria ganhar, queria empatar.»

«Condeno o árbitro e o VAR, que só deram seis minutos de compensação. Não gostei de nenhuma das três equipas. O árbitro tem influência num jogo pobre, mas não no resultado.»

«O Benfica exige que, mesmo não lutando pelo título, que lutemos. Temos muitos empates, alguns com influências externas. O nosso plantel não tem gente má, nem desrespeitosa, mas determinados perfis…Há gente que tem fome, outros levam esta vida de forma leve. Isso entristece-me. Faz-me confusão.»

«Quando se ganham campeonatos há resultados de 1-0 com dificuldades. Os adeptos estão frustrados, mas não mais do que eu.»