José Mourinho participou no derradeiro dia do “Sport Lisboa e Benfica Health & Performance Congress”, evento que decorreu no Estádio da Luz e que permitiu pensar sobre medicina, enfermagem, nutrição e fisioterapia desportiva, além de ciência e psicologia do desporto. O treinador das águias foi protagonista na sessão “Pensar fora da caixa”.

«O futebol está em evolução permanente, principalmente fora de campo. Ter estes profissionais de inúmeros países, com inúmeras experiências é fantástico para os profissionais», disse à BTV nesta quinta-feira.

Aproveitando a ocasião, José Mourinho enalteceu as condições que encontrou no clube.

«Uma coisa é aquilo que se ouve sobre o Seixal, outra coisa é aquilo que se vê, que se sente. Uma coisa é a estrutura física, outra coisa é a estrutura humana. Este é, de facto, um fantástico clube, com todas as condições. O Benfica é um daqueles clubes aonde se chega com um pequeno grupo de pessoas e, depois, se criam empatias funcionais. O Benfica tem tudo. Disse-o há um par de meses, quando era adversário. Agora que estou dentro, o Benfica não pára de me surpreender», terminou.