José Mourinho, treinador do Benfica, analisou em conferência de imprensa a vitória por 2-1 obtida em casa diante do Gil Vicente, na sétima jornada da Liga portuguesa. Em resposta a jornalistas ingleses, já anteviu o próximo duelo com o Chelsea, na Champions.

Voltar a Stamford Bridge para defrontar Chelsea

«Vou ver o meu filho, porque está lá. Tenho a mulher e a minha filha cá. A melhor coisa será ver o meu filho e, se possível, trazer os pontos que perdemos com o Qarabag. Chelsea é uma boa equipa. Perderam o primeiro jogo também e fico feliz por regressar. Se os adeptos me receberem bem, melhor. Se não, sem problema. Há uns anos, parecia que tinham perdido o rumo, a filosofia. Era difícil. Enzo Maresca chegou e o puzzle foi montado. Ter ganho a Liga Conferência é fantástico para uma equipa daquelas. Dá a filosofia de ganhar.»

Ausência de Cole Palmer por lesão

«Cole Palmer está de fora? Fico contente com isso.»