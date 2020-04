Em tempo de isolamento, os jogadores aproveitaram para treinar, mas não só. Jota, avançado do Benfica, não se agarrou à consola e os seus passatempos têm sido ver séries de televisão, ler livros e investir na aprendizagem de uma língua nova.



«Não sou de jogar PlayStation, nem tenho. Estive a aprender russo nas últimas semanas. Comecei por uma língua difícil. Não sou como o Seferovic que fala sete. Falo espanhol, inglês, sei algumas palavras de italiano. Não sei porque me veio à cabeça o russo. Já me perguntaram se estou de olho em alguém, mas não é verdade», disse entre risos, durante o programa «Quizedition» da Liga em conversa com Roderick.



O internacional sub-21 português, que já sabe as coisas básicas da língua russa, tem contado com o apoio de Ivan Zlobin, colega de equipa.



«Dou-me muito bem com Zlobin. Envio-lhe as minhas dúvidas em russo e ele as dele em português. Ele fala muito bem português, mas quer aperfeiçoar. Eu ainda estou a iniciar. Estamos entretidos assim», referiu.



Veja a partir dos 50 minutos: